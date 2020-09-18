Ижевск, , 10:59 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 сентября с начала пандемии провели 334 997 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3793 теста на SARS-CoV-2. Напомним, накануне было проведено 3562 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 сентября в республике выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии это рекордное число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4245 случаев заражения SARS-CoV-2. За последние сутки еще два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 80 человек.