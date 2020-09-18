Сухум, , 10:58 — REGNUM Запрет на массовые мероприятия для защиты населения от коронавируса ввел в Абхазии с 5 октября президент страны Аслан Бжания. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Сообщается, что в следующем месяце будет запрещено проведение «свадебных и иных торжественных мероприятий». Запрет накладывается и на спортивные, развлекательные, и другие мероприятия в помещениях. Исключение делается для учреждений культуры (театры, музеи, концертные залы). Там посетители должны находиться в масках и соблюдать дистанцию.

Также владельцам кафе и ресторанов нужно обеспечить меры безопасности для постелей. Персонал должен работать в масках и перчатках, а столы требуется расставить так, чтобы соблюдалась дистанция между посетителями в 1,5 метра.

На поминках и других траурных мероприятиях рекомендуется ограничивать число участников.

Стоит отметить, что ввести ограничения на проведение массовых мероприятий в Абхазии неоднократно призывала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии за сутки выявили 26 носителей коронавируса