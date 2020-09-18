Магас, , 10:55 — REGNUM В Ингушетии установлена личность мужчины, чье тело было обнаружено 17 сентября в овраге в Джейрахском районе. Погибший — 48-летний житель Малгобекского района. Он был участником фамильного схода, организованного в этой местности.

«Мужчина приехал в горный район для посещения фамильных башенных комплексов и участия в сходе тейпа», — пишет «Интерфакс-Юг».

По предварительным данным, погибший поднялся к водопаду, но, подскользнувшись на камнях, не удержался и упал в обрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, тело жител Ингушетии было обнаружего спасателями поисково-спасательного отряда «Армхи» 17 сентября в высокогорном селе Ляжги Джейрахского района. Спасатели вытащили его из глубокого оврага с использованием альпинистского снаряжения. Обстоятельства гибели человека предстоит установить правоохранительным органам.

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