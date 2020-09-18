Москва, , 10:56 — REGNUM Свыше 223 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 17.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 233 428 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 42 095 246, из которых 346 тысяч были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в России было выявлено 5905 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.