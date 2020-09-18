Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Шведская студия Paradox Interactive назвала дату релиза стратегической игры Empire of Sin. Анонсирующий трейлер был опубликован 17 сентября на YouTube-канале компании.

Игра выйдет на платформе ПК 1 декабря 2020 года. Геймерам предложат управлять одним из 14 боссов мафии, который строит свою криминальную империю в США 30-х годов XX века. Стоит отметить, что стартовые условия в Empire of Sin будут определяться случайным образом.

Ранее Paradox Interactive опубликовала системные требования Empire of Sin. Для комфортной игры понадобится ПК, оборудованный Intel Pentium G4600 (или AMD A10 7700K), 6 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 750 Ti (или AMD Radeon HD 5870).

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