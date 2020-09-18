Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Свердловский областной суд начал рассматривать дело об убийстве жителя Екатеринбурга. Под судом оказался 30-летний рабочий, сообщает пресс-служба инстанции.

Гражданину вменяют убийство из-за того, что бригадир не выдал ему дневной аванс. Следователи считают, что мужчина был заживо сожжён. Преступление произошло 14 сентября 2019 года в переулке Базовом возле дома № 37.

Процесс стартовал 18 сентября. Сегодня в суде было оглашено обвинительное заключение. Судебное следствие по делу продолжат 30 сентября.