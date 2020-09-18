Ижевск, , 10:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 сентября еще два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие стуки скончались две женщины в возрасте 62 и 80 лет. Течение болезни у обеих погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 18 сентября выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии это рекордное число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4245 случаев заражения SARS-CoV-2.

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