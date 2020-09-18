Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM За последние сутки медики в Петербурге подтвердили смерть 19 человек от COVID-19. Это меньше, чем было в предыдущие трое суток, но всё равно больше, чем в любом другом регионе страны, сообщили 18 сентября в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки в России подтверждено 134 летальных случая. За весь период по России от COVID-19 умерло 19 195 человек.

С учетом новых данных в Петербурге коронавирусная инфекция стала причиной смерти 2744 человек за всё время пандемии. При этом заразилось 40 305 человек. Таким образом показатель летальности составляет 6,80%. Это самый высокий уровень летальности в стране.

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В последние сутки смертность от коронавирусной инфекции в Петербурге вновь оказалась самой высокой в РФ. Для сравнения: в Москве умерли восемь человек, в Кемеровской области — 11, в Свердловской области — десять человек.

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