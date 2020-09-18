Чебоксары, , 10:49 — REGNUM В Чувашии «удаётся в целом обеспечивать достаточно стабильную ситуацию» в условиях пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 сентября, заявил на заседании оперативного штаба врио главы Чувашии Олег Николаев.

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Министр здравоохранения республики Владимир Степанов проинформировал, в Чувашии у 8248 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, в том числе у 185 несовершеннолетних, из них 44 человека прибыли из других регионов. Выздоровели 7025 человек.

«Суточный темп прироста составил 0,32%. Это хороший показатель, говорит о стабильной ситуации и соответственно об отсутствии какого-то явного распространения коронавирусной инфекции», — сказал глава минздрава.

В настоящее время в Чувашии свободно 75,2% коечного фонда, показатель тестирования на 100 тыс. населения — 100,8, коэффициент распространения равен единице (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции).

Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева отметила, что за последнюю неделю суточный прирост составляет «от 24 до 30 случаев» заражения коронавирусом, в целом за последнюю неделю официально выявлено 192 случая, в то время как неделей ранее — более 200:

«Структура заболевших не изменилась: преимущественно болеет взрослое население в возрастной группе 40−49 лет и 50−59 лет».

«Удаётся в целом обеспечивать достаточно стабильную ситуацию. Количество заболевающих ежедневно находится примерно на одном уровне, тестирование обеспечивается. И самое главное — у нас поэтапно возвращается в нормальный режим работы коечный фонд, который ранее был переведён для лечения больных COVID-19», — отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.

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