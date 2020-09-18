Соликамск, Пермский край, , 10:48 — REGNUM В Соликамске Пермского края совершено особо тяжкое преступление в отношении ребенка. Пор данному факту возбудили уголовное дело. В рамках его расследовании задержан подозреваемый, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В совершении преступления подозревается житель Перми, который в период злодеяния находился в командировке на территории Соликамска.

Мужчина задержан 17 сентября. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.