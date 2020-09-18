Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В гибели женщины на глазах ее двоих маленьких детей в центре Петербурга обвинили таксиста. По версии следствия, по вине мужчины, допустившего ДТП, на женщину упала стойка дорожного знака. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, трагедия произошла утром 18 мая 2020 года. Автомобиль такси KIA Rio под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области, двигаясь по Суворовскому проспекту, совершил столкновение с автобусом, отъезжавшим от автобусной остановки.

От удара автомобиль такси выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 30-летнего мужчины, а затем совершил выезд на тротуар с последующим наездом на стойку дорожных знаков. В результате стойка упала на 45-летнюю женщину-пешехода, сопровождавшую двух своих детей, 4 и 6 лет. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, дети не пострадали.

Читайте также: В центре Петербурга автомобиль сбил насмерть женщину на глазах двоих детей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Читайте также: В Петербурге возбудили дело в отношении участников ДТП с погибшей женщиной

«Первоначально следствие усматривало вину водителя такси, и водителя автобуса. Однако в ходе дальнейшего расследования, с учетом результатов проведенных экспертиз, было установлено, что вины в действиях водителя автобуса нет», — пояснили в Главке МВД.

Расследование дела завершено, 17 сентября 2020 года материалы, для утверждения обвинительного заключения, были направлены в надзорный орган для дальнейшей передачи в суд.