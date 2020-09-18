Миасс, Челябинская область, , 10:45 — REGNUM В Миассе Челябинской области 25 школьных классов закрыли на карантин. Об этом пишут СМИ.

В управлении образования города журналистам подтвердили эту информацию. При этом отметили, что причиной такого шага стал не коронавирус, а сезон острых респираторных заболеваний. Тем детям, которые находятся на карантине, выдают задания на дом, чтобы они смогли освоить программу и не отстать от сверстников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идёт вакцинация против гриппа. Привить планируют 60% населения.