Москва, , 10:45 — REGNUM Власти Таиланда вводят новый визовый режим для иностранных туристов. Новые правила позволят иностранцам получить долгосрочные туристические визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Такую визу смогут получить только те туристы, которые пройдут обязательный 14-дневный карантин и будут готовы провести в стране длительное время. Какие страны войдут в список для въезда в Таиланд пока неизвестно.

Долгосрочные визы начнут действовать с октября 2020 года. Госпошлина составит 2 тыс. бат, это около $64. По мнению экспертов, при таких условиях российские туристы вряд ли поедут в Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда в пятый раз продлили действие запрет на въезд в страну иностранных туристов до 1 октября 2020 года.

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