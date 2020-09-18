Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В Свердловской области подтверждено уже более 27,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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По данным на 18 сентября 2020 года, за минувшие сутки врачи обнаружили 129 носителей коронавируса.

Вирус нашли у жителей Ачитского ГО, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (61 носитель) Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Сысертского и Тавдинского ГО.

Всего в области подтверждено 27 554 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает действовать «режим повышенной готовности».

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