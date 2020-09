Токио, , 10:43 — REGNUM На консоли Nintendo Switch состоялся релиз игры Ori and the Will of the Wisps. Об этом сообщалось 17 сентября в ролике на официальном YouTube-канале компании Nintendo.

Игра доступна к в цифровом виде, так и на физических носителях. Напомним, на других платформах она вышла в марте 2020 года.

Ori and the Will of the Wisps — это сиквел платформера Ori and the Blind Forest. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

