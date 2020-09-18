Воронеж, , 10:42 — REGNUM 123 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось на территории Воронежской области за последние сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 18 сентября.

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72 пациента, согласно федеральной статистике, за сутки признаны выздоровевшими после коронавируса. Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

За весь период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 16 105 человек, выздоровевшими признаны 15 025 пациентов. Согласно данным сайта стопкоронавирус. рф на 18 сентября, в регионе скончались 148 пациентов с COVID-19, по данным регионального оперативного штаба на 18 сентября — 167 человек.