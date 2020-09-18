Ижевск, , 10:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 сентября выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии это рекордное число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4245 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 45 жителей республики, всего с начала пандемии выздоровели 3208 человек. 80 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки.

Таким образом, с учетом общего числа выздоровевших и скончавшихся, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 957 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — августа текущего года в Удмуртии значительно увеличилось число случаев внебольничной, вирусной и бактериальной пневмонии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за указанный период число случаев внебольничной пневмонии выросло в 1,56 раза — с 8,6 тыс. случаев до 13,6 тыс. случаев. Количество случаев пневмонии вирусной этиологии увеличилось в 5,5 раза — с 213 до 1,1 тыс. случаев. Показатель заболеваемости бактериальной пневмонией также вырос в 1,25 раза — с 808 до 1 тыс. случаев.

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