Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM Дата возобновления школьных занятий в Нью-Йорке повторно перенесена городскими властями по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 18 сентября сообщил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

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Как отметил городской глава, специалисты здравоохранения Нью-Йорка сообщили ему, что в настоящее время ещё не все готово для восстановления работы школ полностью.

«У них есть реальные и вполне обоснованные опасения», — сказал де Блазио.

При этом мэр Нью-Йорка указал, что властями будет разрешено начать занятия только тогда, когда будет обеспечена «полная безопасность всех, кто имеет отношение к школьному сообществу».

"Мы не готовы пожертвовать безопасностью ради полноценной учебы, но мы также не можем жертвовать учебным процессом ради безопасности», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября власти американского Нью-Йорка в первый раз решили перенести начало нового учебного года на несколько дней из-за пандемии коронавирусной инфекции.