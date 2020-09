Токио, , 10:39 — REGNUM В рамках презентации Nintendo Direct Mini состоялся анонс ролевой игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Дебютный трейлер проекта также был опубликован 17 сентября на официальном YouTube-канале компании Nintendo.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — это сюжетная игра про наездников на монстрах. В ней персонажу игрока предстоит путешествовать по миру, выполнять различные задания и приручать опасных чудовищ.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на Nintendo Direct Mini также состоялся анонс игры monster Hunter Rise. В ней геймеры будут охотиться на монстров в компании верного пса-помощника.

Читайте ранее в этом сюжете: Собаки и монстры: состоялся анонс новой игры в серии Monster Hunter

Читайте развитие сюжета: В игру Ori and the Will of the Wisps уже можно поиграть на Nintendo Switch