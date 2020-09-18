Москва, , 10:34 — REGNUM За посещение национального парка «Лосиный остров» будет взиматься плата. Об этом сообщает сайт ФГБУ.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Плату будут брать с физических лиц, за исключением льготников. К ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, герои боевых действий и герои труда, дети дошкольного и школьного возраста, сироты, малоимущие, пенсионеры и многодетные родители.

Тарифы будут опубликованы на сайте парка, в социальных сетях и информационных стендах.

«Данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки, организацию регулирования посещения ООПТ», — говорится в сообщении.

Полученные денежные средства планируется направить на развитие парка.