Москва, , 10:35 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5905 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 091 196.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 134 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 19 195.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 901 207 человек вылечились от нового заболевания, 5339 из которых — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 30 миллионов.