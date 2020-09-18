Владикавказ, , 10:34 — REGNUM В Северной Осетии появился второй в республике технопарк для детей «Кванториум». Его открыли в городе Моздоке, в здании бывшей станции юных техников, где предварительно был проведен капитальный ремонт. В новом технопарке смогут получать знания до 800 детей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Им будет предоставлена возможность заниматься по таким направлениям, как «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Автоквантум», «Аэроквантум» «Промробоквантум» и hi-tech. Для занятий детей предоставлены оборудованные специальными станками и инструментами лаборатории, в том числе имеются лазерные и фрезерные станки, 3D-принтеры, сканеры.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад в Северной Осетии открылся первый технопарк «Кванториум». Его создали на базе физико-математического лицея во Владикавказе.

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