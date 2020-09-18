Калуга, 18 сентября 2020, 11:11 — REGNUM В Калужской области в 2020 году в рамках мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 113 общественных и 139 дворовых территорий. В настоящее время полностью завершено 86,5% работ. Об этом 18 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Подавляющее большинство муниципалитетов полностью выполнили взятые на себя обязательства по благоустройству, остальные выходят на финишную прямую.
Так, в 2019 году в посёлке Воротынск на месте заброшенного пустыря появился новый благоустроенный парк. Летом 2020 года парк начал прирастать «площадями» и развиваться дальше. Появилось оборудованное место для проведения массовых праздников. В планах ближайших лет — обустройство мест, интересных для всех возрастных групп населения посёлка.
В 2020 году участие в реализации мероприятий по городскому благоустройству принимают участие 57 калужских муниципальных образований с численностью населения свыше тысячи человек. Финансовое обеспечение мероприятий из бюджетов всех уровней составило 425 млн рублей.
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