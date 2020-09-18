Токио, , 10:33 — REGNUM В рамках презентации Nintendo Direct Mini состоялся анонс игры Monster Hunter Rise. Дебютный трейлер проекта опубликовали 17 сентября на YouTube-канале компании Nintendo.

Rise — это новая полноценная часть франшизы Monster Hunter, которая станет эксклюзивом консоли Nintendo Switch. Одной из главной особенностей проекта станет появление пса-помощника, на котором можно будет ездить верхом.

Напомним, Monster Hunter — это популярная серия экшен-игр от компании Capcom. В ней геймеры охотятся на огромных доисторических чудовищ.

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