Москва, , 10:32 — REGNUM Один из студентов МГТУ им. Баумана проник на лекцию университета посредством вентиляционной шахты. Видео опубликовал телеграм-канал «Московские новости».

Отмечается, что преподаватель предмета не любит опозданий на свои лекции. Он закрыл дверь на ключ сразу после того, как началось занятие.

Однако находчивому студенту, стремящемуся к получению знаний, это не помешало: он проник в вентиляционную шахту и через неё пролез в аудиторию.

На кадрах видно, как студент пытается вылезти из шахты ногами вниз под общий смех однокурсников.