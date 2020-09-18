Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге специалисты выявили 206 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на пять случаев меньше, чем было днем ранее, сообщили 18 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Выявляемость коронавируса более 200 новых случаев в сутки наблюдается в городе с 8 сентября.

Нарастающим итогом за всё время пандемии в Петербурге подтверждено 40 305 случаев заражения. Выздоровели от COVID-19 за всё время 27 610 человек, в том числе 104 — за последние сутки. Умерли более 2,7 тыс. человек.

Напомним, как сообщили ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в городе заняты более 90% специализированных коек для больных COVID-19, при необходимости будет развернуто еще несколько тысяч коек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 23 994 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 522 человека. Из них трое находятся в обсерваторе, 519 — контактные лица.

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