Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено 44 новых носителя коронавируса. С начала пандемии в регионе выявлено более 7,4 тыс. инфицированных.

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С учетом новых данных, о которых 17 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в Ленобласти с начала пандемии выявлено 7468 заразившихся, 5334 из них на сегодняшний день уже вылечились, в том числе 25 — за прошедшие сутки. Не смог победить болезнь и умер 91 человек.

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Отметим, по данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Гатчина (6), Кудрово (4), Янино-1, Выборг, Кириши, в деревне Старая и в поселке Романовка (3).

По два случая выявлено в городах Всеволожск и Приозерск, в поселках Кузнечное Приозерского района и имени Свердлова Всеволожского района, а также в СНТ Кировские дачи Выборгского района. Еще в 11 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

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