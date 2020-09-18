Самара, , 10:30 — REGNUM Лактоспрей для защиты организма от коронавируса планируют поставлять в медицинские учреждения Самарской области. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Инбио Лаб» Иван Тюмин, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

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По сообщению пресс-службы технопарка, данное предприятие является резидентом технопарка и занимается разработкой продуктов и услуг для здравоохранения.

По словам руководства компании, лактоспрей разработан в разгар пандемии и призван защитить организм во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций. В его основе лежат живые лактобактерии, образующие биопленку, тем самым препятствуют фиксации вируса на слизистых. Кроме этого, лактобактерии, вырабатывая молочную кислоту, не дают размножатся вирусам и болезнетворным бактериям. Именно по этой причине новый продукт поможет повысить иммунитет носоглотки, которая является входными воротами для вируса.

Отмечается, что в июле текущего года были завершены клинические испытания препарата, которые длились два месяца. Спрей опробовали на медицинских работниках во время пандемии: 160 сотрудников его применяли во время работы в «красной зоне» COVID-госпиталя. Исследования проводились и в группе контроля из 1038 человек. В результате было выявлено снижение заболеваемости COVID-19 на 21% в опытной группе. Это доказывает клиническую эффективность Лактоспрея.

По словам Ивана Тюмина, планируется, что в скором времени спрей будет поставлен в государственные медицинские учреждения области и в ковид-госпитали региона. Сейчас идут переговоры по поставке нового препарата в аптеки региона. Его средняя цена составит порядка 300 рублей.

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