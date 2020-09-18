Мапуту, , 10:28 — REGNUM В Мозамбике зафиксировано сокращение числа случаев браконьерства на 70%. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление министра земельных ресурсов и охраны окружающей среды МозамбикаИвете Майбасе.

Она объяснила сокращение числа случаев браконьерства приверженностью сил безопасности охране заповедных зон.

«До 2014 года мы регистрировали потерю 1200 слонов в год», — сказала она, добавив, что в период с 2015 по 2019 год число погибших слонов сократилось до 360 слонов в год.

Министр добавила, что в заповеднике Ньяса, самой большой охраняемой территории в стране, за последние два года ни один слон не погиб из-за браконьерства.