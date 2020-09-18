Челябинск, , 10:25 — REGNUM В Челябинской области за 17 сентября скончались ещё три пациента с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб региона.

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От COVID-19 в этот раз умерших нет. Мужчины в возрасте 48 и 70 лет, а также 88-летняя женщина скончались от других причин. У всех них были хронические заболевания.

С начала пандемии от ковида умерли 114 пациентов. Ещё 327 ушли из жизни по другим причинам.

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