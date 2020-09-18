Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Екатеринбургский зоопарк решил отпраздновать своё 90-летие в режиме онлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

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Руководство решило не рисковать из-за пандемии COVID-19 и ограничиться онлайн-празднованием в памятную дату.

На официальной странице зоопарка можно увидеть, как питомцам преподносят различные угощения. Так, известной во всём городе слонихе Даше подарят тыквенный завтрак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге открыли зоопарк для посещения жителями ещё в конце июля 2020 года.