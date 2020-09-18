Новато, США, , 10:21 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Mafia: Defenitive Edition. Его опубликовали 17 сентября на официальном YouTube-канале франшизы.

В новом ролике разработчики рассказали о пути, который предстоит пройти персонажу игрока: от подпольной торговли спиртным до ограбления банков. По словам разработчиков, в ремейке Mafia изменится не только графика, но и многие геймплейные особенности.

Напомним, релиз Mafia: Definitive Edition ожидается 25 сентября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата релиза приключенческой игры Raji: An Ancient Epic

Читайте развитие сюжета: Новая часть франшизы Disgaea выйдет летом 2021 года на Nintendo Switch