Петрозаводск, , 10:38 — REGNUM В Республике Карелии начался подъем заболеваемости респираторными заболеваниями. За прошедшую неделю в регионе эпидемиологический порог по ОРВИ был превышен на 54%. Большинство заболевших — дети школьного возраста, из-за чего целые классы отправляют на дистанционное обучение.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

Об этом 18 сентября сообщила врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелии Людмила Котович, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам эпидемиолога, случаев заболевания гриппом в регионе пока не зарегистрировано, но отметается рост заболеваемости респираторными заболеваниями — 5867 случаев. Превышение эпидпорога отмечается среди школьников — 63%, и у взрослых (от 15 и старше) — 67%.

«Прирост с предыдущей недели достаточно значительный, почти три тысячи, а в процентах — 89%», — пояснила специалист.

По ее словам, рост объясняется формированием коллективов: «Дети в школу пошли».

В свою очередь глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что за прошедшие сутки еще 54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума.

«Еще девять классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также две группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии из-за ОРВИ перевели на «дистанционку» еще девять классов