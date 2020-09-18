Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чувашии за неделю резко выросла заболеваемости ОРВИ среди детей, а то время как среди взрослого населения отмечен спад. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 сентября, заявила на заседании оперативного штаба республики исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева.

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Говоря об эпидемиологической обстановке, она отметила, что в республике продолжается рост заболеваемости ОРВИ, при этом случаи гриппа не зарегистрированы.

«За 37 неделю (с 7 по 13 сентября, — прим. ИА REGNUM) зарегистрировано 5 304 случая [ОРВИ], по сравнению с предыдущей неделей произошёл рост заболевания в 1,3 раза и показатель выше среднемноголетних уровней.

Наибольший рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей отмечен среди детей в возрасте от семи до 14 лет — в три раза, от 15 до 17 лет — в 3,5 раза. В возрастной группе до двух лет рост составил 9%, от трёх до шести лет — на 33,5%. Среди взрослых, напротив, уровень заболеваемости снизился более чем на 2%», — проинформировала Елена Прокопьева.

По её словам, превышение эпидемиологических порогов зафиксировано в двух возрастных группах: среди детей в возрасте от семи до 14 лет (в два раза), и от 15 лет и старше (в 2,5 раза).

«Наиболее высокий уровень заболеваемости — в Чебоксарах, Шумерлинском районе и Чебоксарском районе. Как правило, в этих городах у нас повышенная заболеваемость ОРВИ», — сообщила представитель управления.

Всего в республике в настоящее время привиты от гриппа более 15% населения, иммунизация продолжается.

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