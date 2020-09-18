Чебоксары, 18 сентября 2020, 10:19 — REGNUM В Чувашии за неделю резко выросла заболеваемости ОРВИ среди детей, а то время как среди взрослого населения отмечен спад. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 сентября, заявила на заседании оперативного штаба республики исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева.
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Говоря об эпидемиологической обстановке, она отметила, что в республике продолжается рост заболеваемости ОРВИ, при этом случаи гриппа не зарегистрированы.
По её словам, превышение эпидемиологических порогов зафиксировано в двух возрастных группах: среди детей в возрасте от семи до 14 лет (в два раза), и от 15 лет и старше (в 2,5 раза).
Всего в республике в настоящее время привиты от гриппа более 15% населения, иммунизация продолжается.
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