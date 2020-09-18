Ставрополь, , 10:27 — REGNUM Более 10 тыс. человек, заразившиеся коронавирусом нового типа, выздоровели на Ставрополье, по данным на 18 сентября. За прошедшие сутки были выписаны и сняты с медицинского наблюдения 143 пациента, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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К настоящему времени на Ставрополье проведено более 485 тыс. тестов на COVID-19, зарегистрировано свыше 14,3 тыс. случаев заражения. Накануне в крае инфекцию выявили у 140 человек, что стало самым высоким суточным приростом в регионе в период с середины июля.

За вчерашний день на Ставрополье скончались три пациента с COVID-19. Всего в крае с начала пандемии, по официальным данным, умерли уже 282 человека, заразившиеся коронавирусом.