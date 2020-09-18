Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве на главной выставке страны ВДНХ продолжаются реставрационные работы. С 2010 года отреставрировано 26 из 49 объектов культурного наследия, сообщили в Стройкомплексее.

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В частности, обновлены такие павильоны ВДНХ, как «Здравоохранение», «Космос», «Земледелие», «Атомная энергия», а также фонтаны «Золотой колос», «Дружба народов» и другие объекты выставки.

В настоящее время продолжается реставрация более 20 объектов: павильоны «Юные натуралисты», «Радиоэлектроника», «Советская культура» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года главная выставка страны — ВДНХ — широко отпраздновала 80-летие со дня образования.

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