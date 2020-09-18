Симферополь, , 10:16 — REGNUM 79 новых носителей коронавируса выявлено за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом на странице в соцсети написал глава Крыма Сергей Аксёнов 18 сентября.

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»За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. 59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здорового населения», — сообщил глава Крыма.

На территории Республики Крым за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 3573 человека, выздоровевшими признаны 2276 пациентов, 44 человека скончались. За минувшие сутки в Крыму лаборатории обследовали на коронавирус 3335 человек.