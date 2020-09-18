Благовещенск, , 10:15 — REGNUM В Амурскую область поступила первая небольшая партия отечественной вакцины от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Первым прививки сделают медицинским работникам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, в Приамурье работают восемь инфекционных госпиталей на 660 коек. Лечение проходят 838 пациентов с коронавирусом. У 5% больных тяжёлое состояние.

За весь период пандемии в регионе выявили 3867 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края с учётом роста заболеваемости ОРВИ среди населения принимают дополнительные меры профилактики, в том числе будут проводить диагностику для выявления заражения коронавирусом.