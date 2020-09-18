Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбургской области в отношении гендиректора частной компании возбудили угодные дела о взяточничестве, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Главу фирмы подозревают в даче взяток. По версии следствия, в октябре 2017 года субподрядчик выполнял работы по реконструкции водопроводной сети в Орске в рамках заключенного контракта. По объёмам работ и качеству их выполнения были допущены нарушения.

Гендиректор компании договорился с работниками железнодорожного транспорта о подписании акта о приемке и подтверждении объема выполненных работ по договорам. Согласно договоренности глава фирмы передал заместителю начальника участка и инспектору по качеству и приемке строительно-монтажных работ по 20 тысяч рублей.