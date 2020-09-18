Тбилиси, , 10:20 — REGNUM Сообщение о том, что в Грузии сократили срок карантина по коронавирусу до восьми дней, было неверно интерпретировано. Об этом в эфире телеканала «Палитраньюс» рассказал заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

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Журналист попросил врача прокомментировать заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором говорится, что 14-дневный срок карантина не нужно сокращать. Имнадзе отметил, что в Грузии восьмидневный срок применяется не во всех случаях.

«Было неверно понято. У нас карантин восьмидневный, а затем еще на 12-й день перепроверка — для въехавших в страну людей. А для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим, ничего не изменилось. У них 14 дней, но мы их тестируем на 12-й день. То есть отпускаем из карантина на 13-й день», — сказал замдиректора центра.

Он отметил, что данные положения внесены на законодательном уровне, и пересматривать сроки не планируется.

Напомним, ранее старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Кэтрин Смолвуд сказала, что 14-дневный срок карантина по коронавирусу был определен на основе научных исследований, поэтому его нельзя сокращать.

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