Элиста, , 10:13 — REGNUM В 18 школах Республики Калмыкии выявлены случаи заражения коронавирусом среди детей и педагогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, носители инфекции выявлены в 18 школах, расположенных в восьми районах республики. Положительный тест на коронавирус получили 21 ученик и 22 учителя. Все очаги выявлены из семейных, а не школьных контактов, уточнили в ведомстве. Школьники находятся на амбулаторном лечении. Классы переведены на дистанционный режим обучения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Калмыкии 12 школьных классов переведены на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди детей.

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