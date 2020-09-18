Мадрид, , 10:12 — REGNUM Хакеры из Китая похитили данные из баз данных центра разработки вакцины от коронавируса в Испании. Об этом заявило испанское издание El Pais со ссылкой на информированные источники.

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Издание напомнило, что директор Национального разведывательного центра Испании Пас Эстебан неоднократно заявляла об опасности хакерских атак на такие подверженные киберопасности сектора, как здравоохранение, фармацевтика и лаборатории, разрабатывающие вакцину от коронавируса.

Газета утверждает, что атака была осуществлена из Китая, однако не уточнила характер украденных данных. При этом представитель Высшего совета по научным исследованиям Испании опроверг информацию о краже каких-либо данных, а ещё три центра, ведущие разработки, также не подтвердили информацию о краже.