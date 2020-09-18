Петрозаводск, , 10:17 — REGNUM В Карелии продолжает наблюдаться стабильно напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Ежедневно в регионе регистрируется почти три десятка новых случаев, что, по мнению врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Людмилы Котович, является довольно большим показателем, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За последние сутки в Карелии было выявлено 23 новых заболевших, в том числе пять детей. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 14 случаев выявлены в Петрозаводске, четыре в Кондопоге, два в Сортавале, один в селе Заозерье Прионежского района и два в поселке Чална Пряжинского района. Всего в регионе выявлено 3610 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

«Как бы я оценила ситуацию у нас — стабильно напряженная. У нас достаточно большое количество заболевших регистрируется ежедневно. В среднем мы регистрируем плюс-минус 30 человек в день. Но, если оценивать показатели темпа прироста по неделям, то процент прироста укладывается в тот норматив, который нам рекомендуют не превышать. У нас резкого ухудшения нет, но и снижения нет, — отметила эпидемиолог. — Мы вышли на плато, которое давно ждали».

В настоящий момент в регионе от коронавируса вылечились 2989 человек, в том числе 31 — за прошедшие сутки. Всего в Карелии проведено 163 690 исследований, из которых 1321 за истекшие сутки. 981 человек находится на карантине, за сутки их количество увеличилось на семь человек. Еще девять человек находятся в местах обсервации.

Также в регионе зафиксировано 33 летальных исхода от коронавируса. Уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,4 случая на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель гораздо выше (13,0 случая на 100 тысяч населения).

Кроме того, с 1 апреля в регионе фиксируется рост числа заболевших внебольничной пневмонией — 1285 человек госпитализированы из них 12 за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода — 76 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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