Махачкала, , 10:16 — REGNUM Бывший генеральный директор дагестанского ОАО «Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие» заподозрен в хищении бюджетных средств при реконструкции автодороги. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи гендиректором указанного предприятия, внес заведомо ложные сведения в акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ при реконструкции автомобильной дороги в Тляратинском районе Дагестана. Это позволило ему похитить более 700 тыс. рублей, выделенных из бюджета региона.

Экс-гендиректор предприятия подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного республиканской казне.