Луганск, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР два человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба минздрава ЛНР.

«Зарегистрировано два летальных случая», — сказано в сообщении.

Всего с начала пандемии в ЛНР зафиксировали 820 случаев заражения коронавирусом. 26 из них завершились смертью пациентов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ДНР и ЛНР свирепствует коронавирус, из-за чего жители республик могут поднять бунт против местных властей. Отметим, что на Украине несколько дней подряд каждые сутки выявляют более 3 тыс. заразившихся.

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