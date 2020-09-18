Ессентуки, Ставропольский край, , 10:14 — REGNUM В Ставропольском крае планируется благоустроить в рамках национального проекта в сфере туризма городское озеро в городе Ессентуки. В настоящее время разрабатывается проектная документация, работы на объекте могут начаться в 2022 году, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе губернатора края.

Концепция проекта предполагает создание мест пляжного отдыха для взрослых и детей. Вокруг озера планируется обустроить площадки для игр и занятия спортом, места для барбекю и рыбалки, проложить велосипедные и пешеходные дорожки, а также построить смотровую площадку. Кроме того, проектом предусмотрено проведение гидротехнических работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Новопавловске Ставропольского края за счет средств федерального бюджета планируется благоустроить историческую территорию в пойме реки Кура. Здесь, в частности, появятся место для занятий йогой, экстрим-парк, детская и воркаут-площадки, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. Работы начнутся в 2021 году.

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