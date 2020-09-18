Москва, , 09:59 — REGNUM Роспотребнадзор провёл исследование более полутора тысяч единиц пищевой продукции, в результате которого коронавирусной инфекции выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лаборатория (сс) jarmoluk

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"В период с 5 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все продукты дали отрицательные результаты теста на наличие РНК SARS-CoV-2.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в исследовании принимала участие и замороженная продукция, однако предпочтение в изучении отдавалось именно свежей продукции, поскольку именно она наиболее часто имеет контакты во время ручной сборки и фасовки.