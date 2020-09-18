Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Использование защитных масок и измерение температуры тела в США необходимо будет продолжить и после окончания пандемии коронавируса. Такое мнение 18 сентября высказал главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс во время видеосеминара неправительственной Торговой палаты США.

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"Что касается ношения масок, социального дистанцирования и того, когда мы вернемся к нормальной ситуации, то, считаю, нам необходимо готовиться к новой норме», — приводит его слова ТАСС.

Также Адамс отметил, что то, что его ведомство призывало людей носить защитные маски в течение десятилетий в качестве защиты от гриппа, теперь они самостоятельно делают от коронавируса.

Кроме того, главный американский санитарный врач указал, что, возможно, нужно во время сезона гриппа активнее проверять людей при их входе в здания.

«Необходимо призывать людей оставаться дома (в случаях недомогания), носить маски», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 30 миллионов.