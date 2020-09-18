Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Студия Nodding Heads Games назвала дату релиза на платформе ПК её новой приключенческой игры Raji: An Ancient Epic. Об этом 18 сентября сообщил портал DSOGaming.

Игра выйдет в продажу 15 октября 2020 года. Разработчики также опубликовали её системные требования. Для комфортной игры понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i5−7400 (или AMD FX-8100), 16гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 (или AMD RX 480).

На минимальных настройка её можно будет запустить на компьютере с Intel Core i5−4400 (AMD FX-6300), 8 гигабайтами «оперативки» и видеокартой GeForce GTX 760 (AMD Radeon R9 270).

Некоторые эксперты отметили, что Raji: An Ancient Epic будет похожа на Prince of Persia, выполненной в индийской стилистике. Её создатели вдохновлялись индийской мифологией.

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