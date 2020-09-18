Пермь, , 09:55 — REGNUM В Перми принято решение законсервировать Дачу на набережной и дачу Синакевича для сохранения объектов культурного наследия до начала реставрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Чтобы предотвратить разрушение исторических дачных домов, устанавливается защита оконных и дверных проемов от несанкционированного проникновения, ограждение по периметру участка, обеспечивается круглосуточная охрана.

Обе дачи планируют отреставрировать к 300-летию Перми, которое город отметит в 2023 году. В 2021 году актуализируют научно-проектную документацию на реставрацию дачи Синакевича, а в 2022 году — разработать научно-проектную документацию на реставрацию Дачи на набережной.

Стоит отметить, Дача на набережной является образцом «деревянного модерна». Памятник архитектуры представляет собой двухэтажное деревянное здание с верандой на южном фасаде, четырьмя эркерами по углам, покрытыми шатрами, а также с наличниками окон и деревянными колоннами.